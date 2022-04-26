Оккупанты нанесли удар по Гуляйполю: есть пострадавшие — ОВА

Оккупанты нанесли удар по Гуляйполю: есть пострадавшие — ОВА

Российские оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область.

Сегодня, 26 апреля, российские военные нанесли удар по Гуляйполю.

Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

В результате обстрелов три человека получили ранения. Также оккупанты повредили дома мирных жителей.

По факту обстрелов следователи по процессуальному руководству окружной прокуратуры начали уголовное производство по ч. 1 ст. 38 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, ранее украинские защитники сбили ракету, которую оккупанты выпустили по Запорожской области. Обломки упали возле областного центра в районе села Спасовка.

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