Литовский пианист-виртуоз устроил импровизированный концерт на руинах в Ирпене

Известный литовский пианист-виртуоз Дариус Мажинтас приехал в Украину, чтобы выступить в местах, ставших символом украинской несокрушимости в этой войне.

Сегодня музыкант сыграл ноктюрн Шопена в Ирпене под Киевом, говорится в ТСН.

Выступление состоялось у дома культуры, которая была памятником архитектуры, до того, как россияне бросили в нее бомбу в начале апреля, когда уже было понятно, что из Киевщины оккупантов выгоняют к черту. Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка – городки возле столицы, защитники которых стали несгибаемым щитом во время наступления россиян на Киев и не пропустили рашистов.

Литовский пианист Дариус Мажинтас после начала российской агрессии ездил во Львов и вывозил оттуда беженцев в свою страну. Говорит, своим выступлением в Ирпене хотел показать, что сообщество цивилизованного мира вместе с украинцами. "Одно, что видишь через Интернет, а другое – чувствуешь, когда ты здесь. Мне сердце щемит видеть это. Наше сердце все с Украиной и мы будем еще не в последний раз здесь", - говорит он.

Завтра музыкант выступит в главном военном госпитале в Киеве.

Литовский пианист-виртуоз приехал в Украину, чтобы выступить в символических местах русско-украинской войны

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