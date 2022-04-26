Окупанти завдали удару по Гуляйполю: є постраждалі – ОВА

Окупанти завдали удару по Гуляйполю: є постраждалі – ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати Запорізьку область.

Сьогодні, 26 квітня, російські військові завдали удару по Гуляйполю.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф'єв.

Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення. Також окупанти пошкодили будинки мирних жителів.

За фактом обстрілів слідчі за процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 38 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, раніше українські захисники збили ракету, яку окупанти випустили по Запорізькій області. Уламки впали біля обласного центра в районі села Спасівка.

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