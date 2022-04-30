Ворог примусово вивозить мешканців окупованих районів Харківщини до Росії - Генштаб

Окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.

Триває шістдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

Російські окупаційні війська продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. За наявною інформацією, противник примусово вивозить населення до Росії.

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 30 квітня.

На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів Харкова.

На Ізюмському напрямку окупанти, силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ здійснюють спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Ворог продовжує зосереджувати сили і засоби як на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, так і у Бєлгородській області, у безпосередній близькості до державного кордону України. Так, до району населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, а до міста Ізюм – підрозділи 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу.

Противник нарощує систему протиповітряної оборони, веде повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України із застосуванням БПЛА у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом 29 квітня на території Донбасу було відбито 14 атак російських військ, вони безуспішно намагалися наступати на Попасну і Новомихайлівку.

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