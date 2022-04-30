Одесу було обстріляно з території Криму: деталі удару

Одесу було обстріляно з території Криму: деталі удару

Обстріл Одеської області 30 квітня російські окупанти влаштували з ракетного комплексу "Бастіон" з території окупованого Криму. На щастя, постраждалих немає.

Наразі в Одеській області проводяться протидиверсійні заходи.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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"Сьогодні ворог наніс ракетний удар з території тимчасово окупованого Криму береговим ракетним комплексом "Бастіон". Злітно-посадкова смуга аеропорту Одеси зазнала руйнації. Дякувати Богу, ніхто не постраждав", – розповів Марченко.

"В області проводяться протидиверсійні заходи. Вони виконуються для того, щоб забезпечити максимальну безпеку мешканців Одещини на період подовженої комендантської години. Прошу поставитися з розумінням", – додав голова області.

Нагадаємо, 30 квітня внаслідок ракетної атаки окупантів по Одеській області була пошкоджена злітно-посадкова смуга Одеського аеропорту. Подальше використання злітно-посадкової смуги тепер неможливе.

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