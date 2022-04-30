Одесса была обстреляна с территории Крыма: детали удара

Обстрел Одесской области 30 апреля российские оккупанты устроили из ракетного комплекса "Бастион" с территории оккупированного Крыма. К счастью, пострадавших нет.
В настоящее время в Одесской области проводятся противодиверсионные мероприятия.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
"Сегодня враг нанес ракетный удар с территории временно оккупированного Крыма береговым ракетным комплексом "Бастион". Взлетно-посадочная полоса аэропорта Одессы потерпела разрушение. Слава Богу, никто не пострадал", — рассказал Марченко.
"В области проводятся противодиверсионные мероприятия. Они выполняются для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей Одесщины на период продленного комендантского часа. Прошу отнестись с пониманием", – добавил глава области.
Напомним, 30 апреля в результате ракетной атаки оккупантов по Одесской области была повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Дальнейшее использование взлетно-посадочной полосы теперь невозможно.
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