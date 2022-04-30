У порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер із російським дизелем

Працівники порту Амстердама не хочуть розвантажувати танкер із російським дизельним паливом.

Минулої ночі корабель кинув якір біля берегів Нідерландів і мав намір зайти до порту Амстердама, але співробітники порту відмовляються його розвантажувати.

Про це повідомляє видання NOS.

“Працівники порту відмовляються розвантажувати танкер, і муніципалітет Амстердама підтримує працівників порту”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що юридично танкер під назвою "Sunny Liger" має право заходити в порт, оскільки ходить під прапором Маршаллових островів і не підпадає під санкції, які стосуються російських кораблів та суден.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко також просить працівників амстердамського порту не розвантажувати судно.

"Нафтовий танкер "Sunny Liger" з російською нафтою увійшов в порт Амстердама. Ми закликаємо уряд Нідерландів вимагати негайного відходу цього судна. Нідерланди, підтримку яких Україна дуже цінує, не повинні стати місцем для брудних російських нафтових схем", - написав він у Twitter.

Oil tanker ‘Sunny Liger’ carrying Russian oil has entered the port of Amsterdam. We call on the Dutch government to demand the immediate departure of this vessel. The Netherlands whose support Ukraine greatly appreciates must not become a place for dirty Russian oil schemes. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) April 30, 2022

Додамо, що раніше танкер із російським дизельним паливом відмовилися розвантажувати портовики у Швеції.

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