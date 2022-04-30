Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер із російським дизелем

Дата публікації
Перегляди
1653
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У порту Амстердама відмовляються розвантажувати танкер із російським дизелем

фото - ANP

Працівники порту Амстердама не хочуть розвантажувати танкер із російським дизельним паливом.

Минулої ночі корабель кинув якір біля берегів Нідерландів і мав намір зайти до порту Амстердама, але співробітники порту відмовляються його розвантажувати.

Про це повідомляє видання NOS.

“Працівники порту відмовляються розвантажувати танкер, і муніципалітет Амстердама підтримує працівників порту”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що юридично танкер під назвою "Sunny Liger" має право заходити в порт, оскільки ходить під прапором Маршаллових островів і не підпадає під санкції, які стосуються російських кораблів та суден.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко також просить працівників амстердамського порту не розвантажувати судно.

"Нафтовий танкер "Sunny Liger" з російською нафтою увійшов в порт Амстердама. Ми закликаємо уряд Нідерландів вимагати негайного відходу цього судна. Нідерланди, підтримку яких Україна дуже цінує, не повинні стати місцем для брудних російських нафтових схем", - написав він у Twitter.

Додамо, що раніше танкер із російським дизельним паливом відмовилися розвантажувати портовики у Швеції.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація