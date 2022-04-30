Из Украины уже выехали почти 5,5 миллионов беженцев — ООН

Из Украины уже выехали почти 5,5 миллионов беженцев — ООН

По состоянию на 29 апреля, территорию Украины покинули 5 468 629 человек. В то же время 1 289 500 украинцев с 28 февраля вернулись домой из-за границы.

Количество беженцев из Украины, которые в результате российского вторжения вынуждены были покинуть свои дома и уехать за границу, приближается к 5,5 миллионам человек.

Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Отмечается, что по состоянию на 29 апреля, территорию Украины покинули 5 468 629 человек.

Большинство из них уехало в Польшу — более 3 млн человек. В Румынию выехали более 817 тыс. человек, в Россию – более 656 тыс., Венгрии – почти 520 тыс., в Молдову – более 443 тыс., в Словакию – почти 372 тыс. и в Беларусь – более 25 тыс. человек.

В то же время 1 289 500 украинцев с 28 февраля вернулись домой из-за границы.

Согласно последней оценке Международной организации по миграции ООН (МОМ), еще 7,7 миллионов граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами, то есть они остались в стране, но были вынуждены уехать из собственного дома.

О том, как во всем мире помогают украинским беженцам – в нашем материале.

На свадьбе старшего сына Дэвида Бекхэма устроили благотворительный сбор средств для украинских беженцев

Читайте также: