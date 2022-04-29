ООН будет производить выплаты украинцам, пострадавшим от агрессии России — Гутерреш

ООН будет производить выплаты украинцам, пострадавшим от агрессии России — Гутерреш

Финансовая помощь от агентств ООН будет выплачиваться даже наличными.

Украинцы, пострадавшие от агрессии России, могут получить наличные выплаты от Организации объединенных наций, агентства которой будут действовать в координации с украинским правительством.

Об этом сообщил в четверг, 28 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в Киеве.

"Мы готовы оказывать финансовую помощь и в виде наличных выплат. К концу мая – 1,3 миллиона, 2 миллиона мы планируем охватить уже к августу", – заявил он.

Генсек ООН подчеркнул, что выплаты агентствами ООН будут производиться в координации с украинским правительством.

"Наша роль – не заменить правительство, а поддержать правительство, потому что Украина – развитая страна", – отметил Гутерреш.

По состоянию на 28 апреля ООН уже обеспечила оказание гуманитарной помощи 3,4 млн граждан в Украине, к маю планируется охватить 4 млн человек, к июню – 6 млн человек.

По информации генсека ООН, 12 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома. ООН поддерживает страны, которые приняли более 5 млн беженцев, и планирует помощь для 7,7 млн украинцев, ставших внутренними переселенцами.

"По последним подсчетам, в условиях худшего сценария, 25 млн человек могут нуждаться в гуманитарной помощи до конца года. Мы искренне надеемся, что этот сценарий останется на бумаге, но мы должны быть готовы", – добавил он.

Президент Украины и Генсек ООН сделали заявления для СМИ по итогам встречи

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило перечень объединенных территориальных общин, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 27 апреля текущего года.

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