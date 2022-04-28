США выделят Украине дополнительную финансовую помощь — Байден

Президент США Джо Байден сообщил, что он будет просить Конгресс о дополнительном финансировании для Украины.

Речь идет о предоставлении не только военной поддержки, но и гуманитарной и социальной помощи.

Об этом Байден сказал во время брифинга 28 апреля.

По его словам, дополнительное финансирование будет направлено на нужды украинских военных в течение "столь важных дней, недель и месяцев в ближайшем будущем", чтобы Украина могла и дальше противостоять российской агрессии.

"В рамках этой помощи мы будем предоставлять еще больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, уже активно используемых украинскими защитниками на поле боя", — отметил Байден.

Президент США также подчеркнул, что Штаты продолжат оказывать Украине гуманитарную помощь, в том числе продукты питания, воду, лекарства, а также будут принимать украинских беженцев. Кроме того, США обещают поддерживать те страны, которые сегодня приютили украинских беженцев.

"Мы также будем способствовать тому, чтобы в Украине продолжали функционировать системы государственной помощи, чтобы люди получали социальные выплаты, пенсии, зарплаты, чтобы они могли продолжать жить", — подчеркнул Байден.

Напомним, президент США Джо Байден сообщил, что государство передало Украине ракетное и противокорабельное оружие, и другое военное снаряжение. В то же время, партнеры передали артиллерию, танки и другое вооружение.

Байден готов посетить Украину, а в Киевской области уже побывали американские сенаторы

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