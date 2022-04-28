США виділять Україні додаткову фінансову допомогу — Байден

Президент США Джо Байден повідомив, що він проситиме Конкрес про додаткове фінансування для України.

Йдеться про надання не лише військової підтримки, а й гуманітарної та соціальної допомоги.

Про це Байден сказав під час свого брифінгу 28 квітня.

За його словами, додаткове фінансування буде спрямоване на потреби українських військових протягом "настільки важливих днів, тижнів і місяців у найближчому майбутньому", аби Україна могла і далі протистояти російській агресії.

"В рамках цієї допомоги ми будемо надавати ще більше артилерії, броньованих машин, протитанкових систем, які уже активно використовуються українськими захисниками на полі бою", — зазначив Байден.

Президент США також підкреслив, що Штати продовжать надавати Україні гуманітарну допомогу, зокрема продукти харчування, воду, ліки, а також прийматимуть українських біженців. Крім того, США обіцяють підтримувати ті країни, які сьогодні прихистили українських біженців.

"Ми також будемо сприяти тому, щоб в Україні продовжували функціонувати системи державної допомоги, щоб люди отримували соціальні виплати, пенсії, зарплати, щоб вони могли продовжувати жити", — наголосив Байден.

Нагадаємо, президент США Джо Байден повідомив, що держава передала Україні ракетну та протикорабельну зброю та інше військове спорядження. Водночас партнери передали артилерію, танки та інше озброєння.

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