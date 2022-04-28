Погрози не переможуть: Байден про газовий шантаж Росії

Президент США Джо Байден наголосив, що не дозволить Росії газом шантажувати інші країни.

Він зазначив, що наразі тривають переговори з іншими країнами, щоб замінити російські нафту та газ.

Про це американський лідер сказав у четвер, 28 квітня.

"Ми не дозволимо Росії шантажувати наших союзників та партнерів, ми не дозволимо їм використовувати газ та нафту для того, щоб погрожувати. Ми працюємо із іншими країнами - Іраном, Кореєю для того, щоб допомогти тим країнам, які зараз потерпають від російського шантажу щодо зупинки газових та нафтових поставок. Агресія не переможе, погрози не переможуть. І це ще одне нагадування для всього світу, що повинні ще більше зосереджувати увагу на тому, щоб збільшити виробництво чистої енергії", - сказав Байден

Нагадаємо, президент США Джо Байден 28 квітня під час свого виступу пообіцяв підтримувати Україну.

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