Угрозы не победят: Байден о газовом шантаже России

Президент США Джо Байден подчеркнул, что не позволит России газом шантажировать другие страны.
Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры с другими странами, чтобы заменить российские нефть и газ.
Об этом американский лидер сказал в четверг, 28 апреля.
"Мы не позволим России шантажировать наших союзников и партнеров, мы не позволим им использовать газ и нефть для того, чтобы угрожать. Мы работаем с другими странами – Ираном, Кореей – для того, чтобы помочь тем странам, которые сейчас страдают от российского шантажа по поводу остановки газовых и нефтяных поставок. Агрессия не победит, угрозы не победят. И это еще одно напоминание для всего мира, которое должно еще больше сосредотачивать внимание на том, чтобы увеличить производство чистой энергии", — сказал Байден.
Напомним, президент США Джо Байден 28 апреля во время выступления пообещал поддерживать Украину.
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