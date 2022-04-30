Україні дадуть статус кандидата у члени ЄС у червні: Стефанішина повідомила подробиці

Україні дадуть статус кандидата у члени ЄС у червні: Стефанішина повідомила подробиці

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що на зустрічі лідерів країн-членів Євросоюзу в червні Україні нададуть статус кандидата у члени ЄС.

У Брюсселі вже обробили частину переданих Україною документів (опитувальника) і роботу влади держави оцінили високо.

Про це віцепрем’єрка сказала у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

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Вона уточнила, що в ЄС високо оцінили роботу української сторони з документами, які стосуються політичної складової, демократичних інституцій, прав людини та реформ. Стефанішина також повідомила, що до кінця наступного тижня Україна планує передати Євросоюзу книгу державності.

Віцепрем’єрка наголосила, що Україна розраховує на отримання статусу кандидата в члени ЄС вже у червні.

"Ми розраховуємо, що коли лідери ЄС знову зберуться в червні цього року, буде прийняте рішення про надання Україні статусу кандидата", – заявила Стефанішина.

Вона додала, що на сьогодні тривають переговори з різними країнами ЄС і відбувається серйозний злам, тому ті країни, які скептично ставилися або ставляться до європейської перспективи України, змінять свою позицію.

Нагадаємо, 18 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що передав голові представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС.

Після цього президент Євроради Шарль Мішель розповів, що Єврокомісія до кінця червня висловить свою позицію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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