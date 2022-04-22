Україна планує повноцінно вступити до ЄС у 2024 році

Україна планує повноцінно вступити до ЄС у 2024 році

Україна має повноцінно стати членом Європейського Союзу за два роки.

Перша частина відповідної заявки вже подана.

Про це заявила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко в авторській колонці, пише Українська правда.

"Ми розраховуємо отримати статус кандидата на вступ до ЄС вже влітку цього року. Перша частина нашої заявки вже подана. Такими ж стрімкими темпами ми виконаємо всі вимоги до України як майбутнього члена ЄС. Це наш шлях справжньої демократії та свободи", - зазначила вона.

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Міністерка додала, що Україна розраховує стати повноцінним членом Європейського Союзу вже 2024 року.

Також, за словами Свириденко, Україні важливо забезпечити максимальне відновлення транспортної та соціальної інфраструктури за 24 місяці.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель розповів, що Єврокомісія до кінця червня висловить свою позицію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

18 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що передав голові представництва ЄС в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для набуття статусу кандидата на членство в ЄС.