Украина планирует полноценно вступить в ЕС в 2024 году

Украина должна полноценно стать членом Европейского Союза через два года.
Первая часть соответствующей заявки уже подана.
Об этом заявила первый вице-премьер – министер экономики Юлия Свириденко в авторской колонке, пишет Украинская правда.
"Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь настоящей демократии и свободы", — отметила она.
Министр добавила, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году.
Также, по словам Свириденко, Украине важно обеспечить максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры за 24 месяца.
Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что Еврокомиссия до конца июня выскажет свою позицию по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что передал главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС.
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