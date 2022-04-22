Украина планирует полноценно вступить в ЕС в 2024 году

Украина планирует полноценно вступить в ЕС в 2024 году

Украина должна полноценно стать членом Европейского Союза через два года.

Первая часть соответствующей заявки уже подана.

Об этом заявила первый вице-премьер – министер экономики Юлия Свириденко в авторской колонке, пишет Украинская правда.

"Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь настоящей демократии и свободы", — отметила она.

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Министр добавила, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году.

Также, по словам Свириденко, Украине важно обеспечить максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры за 24 месяца.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что Еврокомиссия до конца июня выскажет свою позицию по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что передал главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС.