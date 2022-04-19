Передача опросника для ЕС: какие шаги у Украины на пути в Евросоюз

Передача опросника для ЕС: какие шаги у Украины на пути в Евросоюз

Чтобы подписать договор о вступлении, нужно будет согласовать украинские законы и практики с европейскими

На шаг ближе к ЕС – украинские власти передали Брюсселю ответы на первую часть опросника, созданного Еврокомиссией, содержащего сведения о наших политиках и экономике. И предоставили их чиновники только за неделю.

Об этом говорится в ТСН.

Украина с политической и экономической точек зрения – исчерпывающие ответы на вопросы Европы о нашем государстве – в нескольких книгах. Первую часть европейского опросника правительство передает главе представительства ЕС.

«Это не просто ответ, это книга украинской государственности. Это все эти изменения, которые мы сделали и завоевали, и за которые боремся», — объясняет вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Она говорит, ответы подготовили за неделю, потому что изучили опыт других государств-кандидаток на вступление в ЕС — в частности, опросники, которые получали они. В настоящее время в планах ответ на вторую часть европейских вопросов — оценка, соответствует ли украинское законодательство нормам Евросоюза.

Официальную заявку о вступлении в ЕС наше государство подала за четыре дня с начала российской агрессии – 28 февраля. Государства-члены согласились на рассмотрение и Европейская комиссия взялась за "аудит" нашего государства. Провести его президент Урсула фон дер Ляен пообещала по ускоренной процедуре и во время своего визита в Киев передала украинским властям опросник.

«Такая процедура проходит годами, как отметила Урсула. И здесь я хочу поблагодарить за эту скорость, не только нашу команду, которая очень быстро отвечала, но и вашу большую команду, которая дает возможность пройти эту процедуру за недели, или несколько месяцев», — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Процедуру для Украины существенно ускорили - объем опросника составил всего 43 страницы, а вопросов было 374. Это почти вдвое меньше, чем анкета для Боснии и Герцоговины - им задали 655 вопросов, и в шесть раз меньше, чем для Сербии - в ее опроснике вопросов было почти две с половиной тысячи.

Далее Брюссель должен проанализировать украинские ответы и сделать свои выводы, способно ли наше государство провести необходимые реформы. И здесь тоже говорят о беспрецедентных сроках.

"Будем на рекордной скорости анализировать, и в ближайшее время возвращаемся", — сообщает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Украинская власть передала Брюсселю ответы на первую часть опросника, созданного Еврокомиссией

Если ответы Киева Еврокомиссию удовлетворят, она приведет к выводу, что Украина может быть кандидатом на вступление в Евросоюз. Формально решение об этом должен быть принят Европейским советом, тогда же начнутся переговоры о вступлении.

По некоторым прогнозам, произойти это может уже через несколько месяцев. А вот дальше у нашего государства немалый путь. Чтобы подписать договор о вступлении, нужно будет согласовать украинские законы и практики с европейскими пунктов в документе 33, и Брюссель будет тщательно рассматривать каждый. Эта часть пути предполагает немало реформ, после которых определяют дату вступления и государство-кандидат в конечном итоге становится членом Евросоюза.

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