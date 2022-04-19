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Передача опросника для ЕС: какие шаги у Украины на пути в Евросоюз

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Передача опросника для ЕС: какие шаги у Украины на пути в Евросоюз

Associated Press

Чтобы подписать договор о вступлении, нужно будет согласовать украинские законы и практики с европейскими

На шаг ближе к ЕС – украинские власти передали Брюсселю ответы на первую часть опросника, созданного Еврокомиссией, содержащего сведения о наших политиках и экономике. И предоставили их чиновники только за неделю.

Об этом говорится в ТСН.

Украина с политической и экономической точек зрения – исчерпывающие ответы на вопросы Европы о нашем государстве – в нескольких книгах. Первую часть европейского опросника правительство передает главе представительства ЕС.

«Это не просто ответ, это книга украинской государственности. Это все эти изменения, которые мы сделали и завоевали, и за которые боремся», — объясняет вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Она говорит, ответы подготовили за неделю, потому что изучили опыт других государств-кандидаток на вступление в ЕС — в частности, опросники, которые получали они. В настоящее время в планах ответ на вторую часть европейских вопросов — оценка, соответствует ли украинское законодательство нормам Евросоюза.

Официальную заявку о вступлении в ЕС наше государство подала за четыре дня с начала российской агрессии – 28 февраля. Государства-члены согласились на рассмотрение и Европейская комиссия взялась за "аудит" нашего государства. Провести его президент Урсула фон дер Ляен пообещала по ускоренной процедуре и во время своего визита в Киев передала украинским властям опросник.

«Такая процедура проходит годами, как отметила Урсула. И здесь я хочу поблагодарить за эту скорость, не только нашу команду, которая очень быстро отвечала, но и вашу большую команду, которая дает возможность пройти эту процедуру за недели, или несколько месяцев», — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Процедуру для Украины существенно ускорили - объем опросника составил всего 43 страницы, а вопросов было 374. Это почти вдвое меньше, чем анкета для Боснии и Герцоговины - им задали 655 вопросов, и в шесть раз меньше, чем для Сербии - в ее опроснике вопросов было почти две с половиной тысячи.

Далее Брюссель должен проанализировать украинские ответы и сделать свои выводы, способно ли наше государство провести необходимые реформы. И здесь тоже говорят о беспрецедентных сроках.

"Будем на рекордной скорости анализировать, и в ближайшее время возвращаемся", — сообщает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Украинская власть передала Брюсселю ответы на первую часть опросника, созданного Еврокомиссией

Украинская власть передала Брюсселю ответы на первую часть опросника, созданного Еврокомиссией

Если ответы Киева Еврокомиссию удовлетворят, она приведет к выводу, что Украина может быть кандидатом на вступление в Евросоюз. Формально решение об этом должен быть принят Европейским советом, тогда же начнутся переговоры о вступлении.

По некоторым прогнозам, произойти это может уже через несколько месяцев. А вот дальше у нашего государства немалый путь. Чтобы подписать договор о вступлении, нужно будет согласовать украинские законы и практики с европейскими пунктов в документе 33, и Брюссель будет тщательно рассматривать каждый. Эта часть пути предполагает немало реформ, после которых определяют дату вступления и государство-кандидат в конечном итоге становится членом Евросоюза.

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