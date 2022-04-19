В Киеве возобновили работу уже 17 диппредставительств – МИД

Дипломаты возвращаются в столицу Украины.

С каждым днем в Украину возвращаются дипломаты, а все больше и больше диппредставительств возобновляют свою работу. Всего по состоянию на 18 апреля в Киеве уже работают 17 посольств.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В целом в Киеве работают следующие диппредставительства: ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

Посольства, которые работают в Киеве по состоянию на 18 апреля / facebook.com/UkraineMFA

"С каждым днем все больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину", — говорится в сообщении.

Напомним, жители американской столицы выступили против российского посольства. Вашингтонцы выразили свой протест против агрессивной войны Кремля. Собрались на толоке, чтобы вскоре россияне из своих окон видели символы Украины – подсолнухи. И это уже не первая их попытка донести собственную позицию до россиян.

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