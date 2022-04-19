У Києві відновили роботу вже 17 диппредставництв – МЗС

Дипломати повертаються до столиці України.

З кожним днем до України повертаються дипломатів, а все більше й більше диппредставництв відновлюють свою роботу. Загалом, станом на 18 квітня у Києві вже працюють 17 посольств.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Загалом, у Києві працюють такі диппредставництва: ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану.

Посольства, які працюють у Києві станом на 18 квітня / facebook.com/UkraineMFA

"З кожним днем все більше і більше дипломатичних представництв інших країн відновлюють свою роботу у Києві. Це є одним зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мешканці американської столиці виступили проти російського посольства. Вашингтонці висловили свій протест проти агресивної війни Кремля. Зібралися на толоку, щоб невдовзі росіяни зі своїх вікон бачили символи України - соняхи. І це - вже не перша їхня спроба донести власну позицію до росіян.

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