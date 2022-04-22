"Має досвід з протидії ІДІЛ": у США призначили відповідального за зброю для України

"Має досвід з протидії ІДІЛ": у США призначили відповідального за зброю для України

Білий дім найняв відставного генерала з досвідом роботи у Пентагоні, який координуватиме надання зброї Україні.

США продовжують підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами.

Про це повідомляє CNN.

Два чиновники адміністрації Байдена повідомили, що Террі Вольф нещодавно приєднався до Ради національної безпеки, щоб допомогти координувати допомогу в галузі безпеки, яку США та їхні партнери надають Україні.

Вольф - тризірковий генерал у відставці та офіцер танкових військ з досвідом роботи у Пентагоні, Об'єднаному штабі, Державному департаменті та Раді національної безпеки. У армії США тризіркові офіцери як правило мають звання генерал-лейтенанта.

"Його досвід роботи як заступника (спеціального представника президента) у Глобальній коаліції з протидії ІДІЛ буде приголомшливим у забезпеченні того, щоб ця коаліція зберігала імпульс", - сказав CNN один з офіційних осіб.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден оголосив, що США надсилають Україні додатковий пакет на 800 мільйонів доларів. Пакет включає дуже потужні оборонні інструменти для наших військових. Зокрема, це артилерія, снаряди, безпілотники.

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