Російська армія зазнає значних втрат під час наступу в Україні - Генштаб

Російська армія зазнає значних втрат під час наступу в Україні - Генштаб

Російські окупати продовжують зазнавати втрат у війні з Україною.

Протягом останнх днів до центральної районної лікарні міста Новоайдар, що в Луганській області, було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Йдеться про близько 220 осіб поранених та понад 50 тіл загиблих загарбників.

По це повідомили у зведенні Генштабу 22 квітня.

Крім того, батальйонна тактична група 136-ї окремої мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на Курахівському напрямку, зазнала значних втрат в живій силі. Загибло до 250 російських окупантів. Армія країни-терористки втратила до 10 одиниць реактивних і ствольних артилерійських систем.

За наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, що залучений до бойових дій на території України, не отримав так звані "бойові" кошти за березень. Через це військовослужбовці висловлюють своє невдоволення та обурення.

Як повідомлялося, російські окупанти здійснюють спроби вести наступ у біля населеного пункту Заводи, що на Ізюмському напрямку в Харківській області. Армія вийшла на північні околиці Дібровного. Ворог намагається закріпитись на досягнутому рубежі.

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