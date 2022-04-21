Церковний календар на 22 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 22 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 22 квітня в церковному календарі

22 квітня церква вшановує пам'ять мученика Євпсихія. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 22 квітня — день пам’яті мученика Євпсихія

У п’ятницю, 22 квітня 2022 року, церква вшановує пам'ять мученика Євпсихія.

Народився Євпсихій в Кесарії Каппадокійській. В деяких текстах його називають сином сенатора Діонісія. Але достеменно не відомо, чи він дійсно ним був. Коли на престолі сидів імператор Андріан, який відомий своїми жорстокими гоніннями християн, Євпсихія схопили та піддали тортурам. Після довгих побоїв кинули мученика до в'язниці, Вночі з'явився до нього ангел та зцілив всі його рани.

Коли відпустили Євпсихія на свободу, то віддав він убогим все своє майно. Цікаво, що певну частку грошей своїх віддав він ворогам, які донесли на нього перед тим, як його схопили.

Коли змінився правитель, Євпсихія знову схопили. Цього разу мученика повісили, а тіло його били залізними прутами. Потім усікли голову мечем.

Церковний календар на 22 квітня: відео