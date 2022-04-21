Церковный календарь на 22 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 22 апреля и кого чевствует церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 22 апреля в церковном календаре

22 апреля церковь чтит память мученика Евпсихия. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 22 апреля — день памяти мученика Евпсихия

В пятницу, 22 апреля 2022 года, церковь чтит память мученика Евпсихия.

Родился Евпсихий в Кесарии Каппадокийской. В некоторых текстах его называют сыном сенатора Дионисия. Но точно не известно, действительно ли он был. Когда на престоле сидел император Андриан, известный своими жестокими гонениями христиан, Евпсихия схватили и подвергли пыткам. После долгих побоев бросили мученика в тюрьму, Ночью явился к нему ангел и исцелил все его раны.

Когда отпустили Евпсихию на свободу, то отдал он нищим все свое имущество. Интересно, что определенную часть денег своих отдал он врагам, которые донесли на него перед тем, как его схватили.

Когда сменился правитель, Евпсихия снова схватили. На этот раз мученика повесили, а тело его избивали железными прутьями. Потом усекли голову мечом.

Церковный календарь на 22 апреля: видео