Посол ЄС повідомив, після чого буде ухвалено рішення про вступ України до Євросоюзу

Єврокомісія розпочала роботу над аналізом, як попросили держави-члени.
Україна чекає на оцінювання, після чого буде ухвалено рішення про її вступ до Європейського Союзу.
Про це в інтерв'ю CNN розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
"Європейська комісія розпочала роботу над аналізом, як попросили держави-члени. Ця робота фокусується на тому, чи відповідає Україна двом основним критеріям для членства в ЄС: функціонуюча демократія та функціонуюча ринкова економіка", - заявив посол.
Як повідомлялося, Зеленський заявив, що Україна має отримати статус кандидата у члени ЄС вже найближчим часом.
Нагадаємо, Шмигаль розповів, коли Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС.
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