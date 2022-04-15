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Посол ЄС повідомив, після чого буде ухвалено рішення про вступ України до Євросоюзу

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Посол ЄС повідомив, після чого буде ухвалено рішення про вступ України до Євросоюзу

Associated Press

Єврокомісія розпочала роботу над аналізом, як попросили держави-члени.

Україна чекає на оцінювання, після чого буде ухвалено рішення про її вступ до Європейського Союзу.

Про це в інтерв'ю CNN розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас. 

"Європейська комісія розпочала роботу над аналізом, як попросили держави-члени. Ця робота фокусується на тому, чи відповідає Україна двом основним критеріям для членства в ЄС: функціонуюча демократія та функціонуюча ринкова економіка", - заявив посол.

Як повідомлялося, Зеленський заявив, що Україна має отримати статус кандидата у члени ЄС вже найближчим часом.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, коли Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС.

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