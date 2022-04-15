Посол ЄС повідомив, після чого буде ухвалено рішення про вступ України до Євросоюзу

Посол ЄС повідомив, після чого буде ухвалено рішення про вступ України до Євросоюзу

Єврокомісія розпочала роботу над аналізом, як попросили держави-члени.

Україна чекає на оцінювання, після чого буде ухвалено рішення про її вступ до Європейського Союзу.

Про це в інтерв'ю CNN розповів посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Європейська комісія розпочала роботу над аналізом, як попросили держави-члени. Ця робота фокусується на тому, чи відповідає Україна двом основним критеріям для членства в ЄС: функціонуюча демократія та функціонуюча ринкова економіка", - заявив посол.

Як повідомлялося, Зеленський заявив, що Україна має отримати статус кандидата у члени ЄС вже найближчим часом.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, коли Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС.

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