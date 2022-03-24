Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Країни Балтії підписали спільну декларацію про прискорений вступ України до ЄС

Дата публікації
Перегляди
4491
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Країни Балтії підписали спільну декларацію про прискорений вступ України до ЄС

Twitter/Ināra Mūrniece

Крім того, декларація засуджує російську агресію.

З візитом до Києва 24 березня прибули спікери парламентів Естонії, Латвії та Литви. Під час зустрічі дипломати підписали спільну декларацію про прискорений вступ України до ЄС.

Про це в Twitter повідомив спікер Сейму Латвії Інари Мурніеце.

"Сьогодні спікери парламентів країн Балтії та України підписали Спільну декларацію, яка засуджує російську агресію, підтримує Україну і прискорює вступ України до Європейського союзу", — написала Мурніеце.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що висновок Європейської комісії щодо заявки України на вступ до ЄС буде підготовлений протягом кількох місяців. 

Читайте також:

Наступна публікація