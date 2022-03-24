Країни Балтії підписали спільну декларацію про прискорений вступ України до ЄС

Крім того, декларація засуджує російську агресію.
З візитом до Києва 24 березня прибули спікери парламентів Естонії, Латвії та Литви. Під час зустрічі дипломати підписали спільну декларацію про прискорений вступ України до ЄС.
Про це в Twitter повідомив спікер Сейму Латвії Інари Мурніеце.
"Сьогодні спікери парламентів країн Балтії та України підписали Спільну декларацію, яка засуджує російську агресію, підтримує Україну і прискорює вступ України до Європейського союзу", — написала Мурніеце.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що висновок Європейської комісії щодо заявки України на вступ до ЄС буде підготовлений протягом кількох місяців.
Читайте також: