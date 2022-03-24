У Брюсселі збираються лідери ЄС та США, перед якими виступить Зеленський: названо головну тему саміту

Перед іноземними колегами виступить і Володимир Зеленський.

Лідери Європейського союзу та президент США Джо Байден на майбутньому саміті ЄС планують знову підтвердити свою єдність щодо підтримки України у війні, яку розпочала Росія, та засудити країну-агресорку. Також цілком імовірно, що лідери проведуть "політичне обговорення" щодо нових санкцій для Росії.

Про це напередодні саміту журналістам розповів високопоставлений європейський урядовець, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також читайте Миротворча місія до України та нафтове ембарго проти РФ: що обговорюватимуть на саміті НАТО

"24 березня до лідерів ЄС приєднається президент США, та обмін думками відбудеться від 16.30 до 18.00. Ідея полягає в тому, щоб після саміту НАТО та Великої сімки (теж відбудеться 24 березня у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО. - Ред.) знову підтвердити єдність щодо російської агресії проти України. Це буде головна тема засудження, яка буде розділена на різні підтеми – розвиток війни, підтримка України та міжнародний вимір, що є досить важливим елементом, коли йдеться про те, щоб чинити тиск на РФ", - сказав він.

Крім того, перед лідерами через відеозв'язок виступить президент Володимир Зеленський, який пропонує започаткувати Фонд солідарності з Україною.

Щодо ухвалення рішення щодо нових санкцій для Росії, він не виключив, що лідери проведуть "політичне обговорення".

"Вони можуть вирішити, що можуть просуватися далі, це залежить від розвитку подій на місцях", - пояснив європеєць.

Також читайте Нові санкції проти Росії та три великі саміти: заради миру в Україні Байден прилетів до Європи

Стосовно того, чи порушуватиметься питання надання Україні членства в ЄС, посадовець не виключив, що "ця тема буде частиною обговорення, оскільки це питання важливе для багатьох лідерів".

"Ми не повторюватимемо те, про що було домовлено у Версалі (неформальний саміт ЄС). Нам потрібно, щоб Комісія працювала над своїми висновками (які мають бути надані Раді на запит України щодо членства). Це те, де ми зараз. Деякі лідери закликатимуть просуватися вперед якнайшвидше, і ми очікуємо, що президент Європейської комісії проінформує про стан цієї роботи", - додав він.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.