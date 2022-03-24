Нові санкції проти Росії та три великі саміти: заради миру в Україні Байден прилетів до Європи

Нові санкції проти Росії та три великі саміти: заради миру в Україні Байден прилетів до Європи

Під час засідань ітиметься про воєнну та гуманітарну допомогу Україні.

Президент США Джо Байден прилетів до Брюсселя. У четвер, 24 березня, об 11:00 за київським часом тут усе розпочнеться. Спочатку буде екстрений саміт НАТО, далі - зустріч у форматі Групи семи. І наприкінці дня - зустріч на рівні лідерів Європейського Союзу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У двох засіданнях - НАТО та ЄС - віртуально візьме участь і президент України Володимир Зеленський.

Чого можна очікувати від цих зустрічей, напередодні коментував радник Байдена Джейк Салліван. По-перше, буде оголошено про наступний пакет санкцій проти Росії. З боку Сполучених Штатів будуть розширені санкції проти конкретних персоналій - депутатів Держдуми РФ, а також узгоджені дії США та ЄС, щоб Росії не вдавалося обходити ці санкції.

Друге - ітиметься про воєнну допомогу Україні. Зокрема, як повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україні потрібна допомога на випадок можливої хімічної, радіологічної або біологічної загроз, а також захист кіберпростору.

На саміті лідерів Європейського Союзу може пролунати заява щодо перспектив членства України в ЄС.

Завтра у Брюсселі очікують зустріч лідерів Європи та Сполучених Штатів

"Президент їде до Європи, щоб переконатися, що ми залишаємося єдиними, щоб зафіксувати нашу колективну рішучість, дати потужний сигнал, що ми готові та віддані цьому так довго, скільки буде потрібно. А також посилення нашої відповіді на трьох фронтах - допомогти українському народу захищатися, запроваджувати і збільшувати санкції проти Росії та зміцнювати західний альянс", - сказав радник президента США Джейк Салліван.

І після Брюсселя президент Байден прибуде до Варшави, яка робить чи не найбільший внесок у допомозі українським вимушеним біженцям. Тож Штати готуються допомогти матеріально.

Саме Польща виступила з ідеєю запровадити миротворчу місію НАТО в Україні. Її обговорять президенти Дуда та Байден. Шансів тут не дуже багато, адже США категорично проти прямої участі сил альянсу у війні.