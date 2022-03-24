Нові санкції проти Росії та три великі саміти: заради миру в Україні Байден прилетів до Європи

Під час засідань ітиметься про воєнну та гуманітарну допомогу Україні.
Президент США Джо Байден прилетів до Брюсселя. У четвер, 24 березня, об 11:00 за київським часом тут усе розпочнеться. Спочатку буде екстрений саміт НАТО, далі - зустріч у форматі Групи семи. І наприкінці дня - зустріч на рівні лідерів Європейського Союзу.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У двох засіданнях - НАТО та ЄС - віртуально візьме участь і президент України Володимир Зеленський.
Чого можна очікувати від цих зустрічей, напередодні коментував радник Байдена Джейк Салліван. По-перше, буде оголошено про наступний пакет санкцій проти Росії. З боку Сполучених Штатів будуть розширені санкції проти конкретних персоналій - депутатів Держдуми РФ, а також узгоджені дії США та ЄС, щоб Росії не вдавалося обходити ці санкції.
Друге - ітиметься про воєнну допомогу Україні. Зокрема, як повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україні потрібна допомога на випадок можливої хімічної, радіологічної або біологічної загроз, а також захист кіберпростору.
На саміті лідерів Європейського Союзу може пролунати заява щодо перспектив членства України в ЄС.
"Президент їде до Європи, щоб переконатися, що ми залишаємося єдиними, щоб зафіксувати нашу колективну рішучість, дати потужний сигнал, що ми готові та віддані цьому так довго, скільки буде потрібно. А також посилення нашої відповіді на трьох фронтах - допомогти українському народу захищатися, запроваджувати і збільшувати санкції проти Росії та зміцнювати західний альянс", - сказав радник президента США Джейк Салліван.
І після Брюсселя президент Байден прибуде до Варшави, яка робить чи не найбільший внесок у допомозі українським вимушеним біженцям. Тож Штати готуються допомогти матеріально.
Саме Польща виступила з ідеєю запровадити миротворчу місію НАТО в Україні. Її обговорять президенти Дуда та Байден. Шансів тут не дуже багато, адже США категорично проти прямої участі сил альянсу у війні.