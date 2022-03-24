В Брюсселе собираются лидеры ЕС и США, перед которыми выступит Зеленский: названа главная тема саммита

Перед иностранными коллегами выступит и Зеленский.

Лидеры Европейского союза и президент США Джо Байден на предстоящем саммите ЕС планируют вновь подтвердить свое единство по поддержке Украины в войне, которую начала Россия, и осудить страну-агрессора. Также вполне вероятно, что лидеры проведут "политическое обсуждение" о новых санкциях для России.

Об этом накануне саммита журналистам рассказал высокопоставленный европейский чиновник, сообщает Интерфакс-Украина.

Также читайте Миротворческая миссия в Украину и нефтяное эмбарго против РФ: что будут обсуждать на саммите НАТО

"24 марта к лидерам ЕС присоединится президент США, и обмен мнениями состоится с 16.30 до 18.00. Идея состоит в том, чтобы после саммита НАТО и Большой семерки (тоже состоится 24 марта в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. – Ред.) снова подтвердить единство по поводу российской агрессии против Украины. Это будет главная тема осуждения, которая будет разделена на разные подтемы – развитие войны, поддержка Украины и международное измерение, что является весьма важным элементом, когда речь идет о том, чтобы оказывать давление на РФ", — сказал он.

Кроме того, перед лидерами через видеосвязь выступит президент Владимир Зеленский, предлагающий положить начало Фонду солидарности с Украиной.

Насчет принятия решения о новых санкциях для России он не исключил, что лидеры проведут "политическое обсуждение".

"Они могут решить, что могут продвигаться дальше, это зависит от развития событий на местах", – пояснил европеец.

Также читайте Новые санкции против России и три больших саммита: ради мира в Украине Байден прилетел в Европу

Относительно того, будет ли подниматься вопрос предоставления Украине членства в ЕС, чиновник не исключил, что "эта тема будет частью обсуждения, поскольку этот вопрос важен для многих лидеров".

"Мы не будем повторять то, о чем было договорено в Версале (неформальный саммит ЕС). Нам нужно, чтобы Комиссия работала над своими выводами (которые должны быть предоставлены Совету по запросу Украины относительно членства). Это то, где мы сейчас. Некоторые лидеры будут призывать некоторые лидеры." продвигаться вперед как можно скорее, и мы ожидаем, что президент Европейской комиссии проинформирует о состоянии этой работы", — добавил он.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.