Украинский язык получил статус будущего языка Евросоюза

Это позволит формировать стратегию законодательной защиты украинского языка как будущего языка ЕС.

Генассамблея Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL) провела 21 марта внеочередное заседание, на котором единогласно поддержала решение о членстве Украины в языковом пространстве ЕС.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

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"Сегодня фронт борьбы за Украину – это и фронт утверждения украинского языка. Поэтому для нас большая честь присоединиться к континентальной семье языковых институций. Ведь членство в EFNIL предоставит Украине возможность формировать стратегию законодательной защиты украинского языка как будущего языка ЕС", – говорится в сообщении.

Обратим внимание, что EFNIL объединяет национальные языковые институты стран-членов ЕС. Среди основных задач – контроль за исполнением языкового законодательства, защита государственных языков, сбор материалов о языковой политике в ЕС, поощрение изучения официальных европейских языков для языкового и культурного разнообразия в ЕС.