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У Дніпрі вимкнуть централізоване опалення

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У Дніпрі вимкнуть централізоване опалення

УНІАН

У місті хочуть економити гроші.

У Дніпрі 31 березня, через тиждень, вимкнуть централізоване опалення.

Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко.

За його словами, це пов'язано із підвищенням середньодобової температури до +8.

"Економимо гроші. Попереду маємо ще багато завдань", - зазначив він.

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