У Дніпрі вимкнуть централізоване опалення

У місті хочуть економити гроші.
У Дніпрі 31 березня, через тиждень, вимкнуть централізоване опалення.
Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко.
За його словами, це пов'язано із підвищенням середньодобової температури до +8.
"Економимо гроші. Попереду маємо ще багато завдань", - зазначив він.
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