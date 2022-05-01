Україна розірвала ще одну угоду з Росією

Кабінет Міністрів України розірвав ще одну угоду про співпрацю з Росією. Цього разу у сфері рибного господарства.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом російської федерації про співробітництво в галузі рибного господарства».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що війна Росії проти України докорінно змінила сферу дії зобов’язань, які підлягають виконанню відповідно до угоди від 24 вересня 1992 р між Урядами України та росії про співробітництво в галузі рибного господарства.

У таких умовах передбачені угодою цілі, зокрема в частині заходів з управління морськими живими ресурсами, у межах економічних зон та континентального шельфу, знехтувані державою агресором, а інструменти для ïx досягнення не можуть бути реалізовані в подальшому.

Нагадаємо, що Кабмін своїм рішенням погодив законопроєкт про денонсацію угоди між урядами України та Росії про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків.

Нагадаємо, Кабмін також на засіданні 29 квітня виділив Міністерству оборони понад 119 млрд грн, які підуть на зарплати, техніку та інші потреби.

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