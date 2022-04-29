Що буде з ціною на газ для українців: в уряді пояснили

Що буде з ціною на газ для українців: в уряді пояснили

Ціна на газ у найближчому майбутньому не змінюватиметься і залишиться на рівні 8 грн за куб.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, сьогодні стабільна робота енергетичного сектору залишається пріоритетним завданням для держави.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. 8 грн за куб, як і було. Пільгова ціна буде діяти й для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави", — підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, Уряд рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

"Тарифи для людей не мають зростати. Але ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти й платити заробітні плати працівникам", — зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив Міністерству оборони понад 119 млрд гривень. Кошти підуть на зарплати, техніку та інші потреби.

Денис Шмигаль: "Наша основна мета — європейське майбутнє, європейські стандарти в усьому"

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