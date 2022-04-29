Что будет с ценой на газ для украинцев: в правительстве объяснили

Что будет с ценой на газ для украинцев: в правительстве объяснили

Цена на газ в ближайшем будущем не изменится и останется на уровне 8 грн за куб.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что сегодня стабильная работа энергетического сектора остается приоритетной задачей для государства.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. 8 грн за куб, как и было. Льготная цена будет действовать и для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства", — подчеркнул. Денис Шмыгаль.

Кроме того, правительство рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям на время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.

"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", — отметил премьер-министр.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны более 119 млрд гривен. Денежные средства пойдут на зарплаты, технику и другие нужды.

Денис Шмыгаль: "Наша основная цель – европейское будущее, европейские стандарты во всем"

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