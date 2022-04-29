Для переселенцев выделят 53 тыс. квартир уже в этом году – ОП

Для переселенцев выделят 53 тыс. квартир уже в этом году – ОП

В этом году власти собираются предоставить 53 тыс. квартир для вынужденных переселенцев.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что временное жилье получит около 186 тысяч украинцев.

Об этом он сказал на брифинге 29 апреля.

"В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев. Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", — говорит Тимошенко.

По его словам, все эти квартиры будут в государственной собственности. По возвращении людей в свои дома эти квартиры отдадут людям, годами стоявшим в очереди на жилье.

"Наша задача – сделать базу данных потребностей всех населенных пунктов страны и разработать концепцию пространства каждого населенного пункта, от самого маленького села до большого города", – отметил Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП говорит, что уже в течение этой недели власть получит от всех балансодержателей подробную информацию о потребностях населения.

"После их консолидации ориентировочно до 5 мая мы сможем перейти к разработке концепции обновления и модернизации", – прогнозирует Тимошенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 27 апреля на заседании Конгресса местных и региональных властей обсудили вопросы послевоенного восстановления государства. В частности, речь шла об восстановлении и выкупе готового жилья – не только для тех, кто его потерял в войне. Зеленский подчеркнул, что от местных властей ожидает конкретных запросов и предложений.

Кирилл Тимошенко провел брифинг по восстановлению освобожденных от российских оккупантов территорий

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