У Маріуполі окупанти видають дітям свідоцтва про народження самопроголошеної "ДНР"

У Маріуполі російські окупанти видають новонародженим дітям свідоцтва про народження невизнаного псевдодержавного утворення "ДНР".

Зокрема, 23 квітня такий "документ" дали новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Вона зазначила, що фактично дитину позбавили будь-якого громадянства.

"Такі дії РФ порушують права дітей, закріплені Конвенцією ООН про права дитини, зокрема статтю 8, якою передбачено право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки", – зазначила вона.

Денісова також закликала людей, які перебувають в Маріуполі, не піддаватись ганебному впливу російської пропаганди та захистити право своїх дітей на збереження індивідуальності та українського громадянства.

Крім того, Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень Росією прав дитини в Україні.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти вигадують нові знущання у фільтраційних таборах. Зокрема, вороги дають камінь і змушують ним здирати татуювання.

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