Украина расторгла еще одно соглашение с Россией

Кабинет Министров Украины расторг еще одно соглашение о сотрудничестве с Россией. На этот раз в области рыбного хозяйства.

Кабинет Министров Украины принял постановление "О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством российской федерации о сотрудничестве в области рыбного хозяйства".

Об этом сообщает пресс- служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что война России против Украины коренным образом изменила сферу действия обязательств, подлежащих исполнению в соответствии с соглашением от 24 сентября 1992 г. между Правительствами Украины и России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

В таких условиях предусмотренные соглашением цели, в частности в части мер по управлению морскими живыми ресурсами, в пределах экономических зон и континентального шельфа, отвергнутые государством агрессором, а инструменты для их достижения не могут быть реализованы в дальнейшем.

Напомним, что Кабмин своим решением согласовал законопроект о денонсации соглашения между правительствами Украины и России об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

Напомним, Кабмин также на заседании 29 апреля выделил Министерству обороны более 119 млрд грн, которые пойдут на зарплаты, технику и другие нужды.

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