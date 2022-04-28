Переломный момент войны может быть в мае — The Guardian

Переломный момент войны может быть в мае — The Guardian

Переломный момент войны в Украине наступит, скорее всего, в мае.

В ближайший месяц или около того наступит решающий период в войне, которую ведет против Украины Россия. Это произойдет после того, как в Украину прибудет военная помощь от Запада.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По мнению издания, на сегодняшний день Украина не способна перейти в контрнаступление.

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Западные чиновники заявили, что хотели бы, чтобы Украина восстановилась до границ, которые существовали до 24 февраля — начала российского вторжения — " как минимум ", — говорится в материале.

Но, если военной помощи окажется мало для изменения военного баланса, "возникнет вопрос о том, какие еще обязательства готовы взять Великобритания и другие члены НАТО".

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