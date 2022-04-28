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Оккупанты обстреляли ракетами Николаевскую область

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Оккупанты обстреляли ракетами Николаевскую область

Национальная полиция Житомирской области

Россияне обстреляли ракетами один из населенных пунктов Николаевской области.

Российские оккупанты ракетами обстреляли село Шевченково Николаевской области.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

"Николаевская область: в течение ночи ситуация тревожная, но контролируемая. По предварительной информации, ракетным обстрелам подверглось с. Шевченково. Ракета попала в частный дом. Данные относительно пострадавших уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, что в четверг, 28 апреля, российские кафиры нанесли ракетный удар по Запорожье. Удар по областному центру был нанесен российской авиацией. Оккупанты государства-террористки России применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля".

Как сообщалось, утром 28 апреля российские кафиры ударили ракетами по Днепропетровщине и попали в бывший завод в Синельниковском районе.

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