Оккупанты обстреляли ракетами Николаевскую область

Россияне обстреляли ракетами один из населенных пунктов Николаевской области.

Российские оккупанты ракетами обстреляли село Шевченково Николаевской области.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

"Николаевская область: в течение ночи ситуация тревожная, но контролируемая. По предварительной информации, ракетным обстрелам подверглось с. Шевченково. Ракета попала в частный дом. Данные относительно пострадавших уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, что в четверг, 28 апреля, российские кафиры нанесли ракетный удар по Запорожье. Удар по областному центру был нанесен российской авиацией. Оккупанты государства-террористки России применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля".

Как сообщалось, утром 28 апреля российские кафиры ударили ракетами по Днепропетровщине и попали в бывший завод в Синельниковском районе.

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