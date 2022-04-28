Приднестровье усиливает свою армию: в ПМР объявили военные сборы

Самопровозглашенная Приднестровская молдавская республика усиливает свою армию. Там объявили военные сборы, которое продлятся 90 дней.

Так называемое Министерство обороны ПМР написало письмо главам местных администраций, в котором говорится о проведении призыва граждан на "специальные сборы для обеспечения занятости населения".

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что целью собрания является "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики".

Участвовать в собрании могут мужчины до 55 лет, которым якобы гарантируют денежное и вещное довольствие, проживание и питание. Финансовое обеспечение безработных граждан обещают от 2800 "рублей ПМР". Сами же собрания продлятся 90 дней с 1 июня.

Несмотря на формальную добровольность участия в собрании, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер, говорят украинские разведчики.

"Примечательно, что письмо датировано 21 апреля. То есть до начала последних российских провокаций на территории "ПМР". Это напоминает события в так называемых ЛНР/ДНР", — отметили в украинской разведке.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Напомним, 26 апреля Арестович заявил, что из-за провокаций России в непризнанном Приднестровье у Молдовы могут быть большие неприятности. Поэтому государству следует обратиться за помощью в Румынию и Украину. А Украина, по словам советника главы ОП, "справится с тем", чтобы взять под контроль Тирасполь. В свою очередь власти Молдовы заявили, что намерены урегулировать проблему Приднестровья только политическим и мирным путем. Между этим президент Молдовы Мая Санду сообщила, что у страны нет боеспособной армии.

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