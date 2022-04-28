Окупанти обстріляли ракетами Миколаївську область

Росіяни обстріляли ракетами один із населенних пунктів Миколаївщини.

Російські окупанти ракетами обстріляли село Шевченкове на Миколаївщині.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

"Миколаївська: протягом ночі ситуація тривожна, але контрольована. За попередньою інформацією, ракетного обстрілу зазнало с. Шевченкове. Ракета влучила у приватний будинок. Дані щодо постраждалих уточнюються", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 28 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжі. Удар по обласному центру був нанесений російською авіацією. Окупанти держави-терористки Росії застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля".

Як повідомлялося, зранку 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині та поцілили в колишній завод у Синельниківському районі.

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