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Окупанти обстріляли ракетами Миколаївську область

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Окупанти обстріляли ракетами Миколаївську область

Національна поліція Житомирської області

Росіяни обстріляли ракетами один із населенних пунктів Миколаївщини.

Російські окупанти ракетами обстріляли село Шевченкове на Миколаївщині.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

"Миколаївська: протягом ночі ситуація тривожна, але контрольована. За попередньою інформацією, ракетного обстрілу зазнало с. Шевченкове. Ракета влучила у приватний будинок. Дані щодо постраждалих уточнюються", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 28 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжі. Удар по обласному центру був нанесений російською авіацією. Окупанти держави-терористки Росії застосували ракети Х-55 класу "повітря-земля".

Як повідомлялося, зранку 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині та поцілили в колишній завод у Синельниківському районі.

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