На РФ чекає небачена бідність через нафтове ембарго - Подоляк

Внаслідок запровадження ембарго на російські енергоносії на Російську Федерацію чекає бідність.

Росія перестала бути надійним і прогнозованим партнером в очах світу, тому світ не може собі дозволити залежати від неї.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він переконаний, що запровадження ембарго на російські енергоносії – це питання часу.

"Швидко перелаштуватися на альтернативні канали постачання буде дорого, але не так дорого, як коли цього не зробити. У середньостроковій перспективі на москву чекатиме тотальна економічна й політична ізоляція. Як наслідок – бідність у масштабах, яких росія ще не бачила", — написав радник керівника ОП.

Нагадаємо, Європейський Союз наразі розробляє шостий пакет санкцій проти Росії та розглядає різні варіанти обмежень проти російської нафтової галузі, включно з забороною на імпорт окремих нафтопродуктів та оподаткуванням імпорту.

Санкції ЄС вимагають консенсусу всіх 27 країн блоку. Деякі з них, зокрема Німеччина й Угорщина, виступають проти повної заборони на імпорт нафти.

Зеленський закликав Естонію блокувати банки РФ та підтримати ембарго на нафту на рівні ЄС

Тим часом французька компанія TotalEnergies попередньо зафрахтувала танкер з нафтою з Абу-Дабі для відвантаження на початку травня. Рішення прийнято на тлі війни та санкцій щодо Російської Федерації.