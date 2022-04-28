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На РФ чекає небачена бідність через нафтове ембарго - Подоляк

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На РФ чекає небачена бідність через нафтове ембарго - Подоляк

Associated Press

Внаслідок запровадження ембарго на російські енергоносії на Російську Федерацію чекає бідність.

Росія перестала бути надійним і прогнозованим партнером в очах світу, тому світ не може собі дозволити залежати від неї.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він переконаний, що запровадження ембарго на російські енергоносії – це питання часу. 

 "Швидко перелаштуватися на альтернативні канали постачання буде дорого, але не так дорого, як коли цього не зробити. У середньостроковій перспективі на москву чекатиме тотальна економічна й політична ізоляція. Як наслідок – бідність у масштабах, яких росія ще не бачила", — написав радник керівника ОП.

Нагадаємо, Європейський Союз наразі розробляє шостий пакет санкцій проти Росії та розглядає різні варіанти обмежень проти російської нафтової галузі, включно з забороною на імпорт окремих нафтопродуктів та оподаткуванням імпорту.

Санкції ЄС вимагають консенсусу всіх 27 країн блоку. Деякі з них, зокрема Німеччина й Угорщина, виступають проти повної заборони на імпорт нафти.

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Тим часом французька компанія TotalEnergies попередньо зафрахтувала танкер з нафтою з Абу-Дабі для відвантаження на початку травня. Рішення прийнято на тлі війни та санкцій щодо Російської Федерації.

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