Заміна російської нафти: Європа відновила закупівлю в ОАЕ

Французька компанія TotalEnergies попередньо зафрахтувала танкер з нафтою з Абу-Дабі для відвантаження на початку травня. Рішення прийнято на тлі війни та санкцій щодо Російської Федерації.

Це перша така поставка нафти за два роки.

Про це повідомляє Reuters.

CSSSA, судноплавний підрозділ TotalEnergies, зафрахтувала танкер SUezmax Moscow Spirit для відвантаження 1 млн барелів сирої нафти Murban з Порту Джебель-Данна в Об'єднаних Арабських Еміратах для Великобританії 1-3 травня.

Вікно для близькосхідної нафти, що прямує до Європи, відкрилося після того, як європейські покупці відмовилися від російської нафти після вторгнення Росії в Україну.

Очікується, що найближчими місяцями до Європи буде відправлено більше партій сирої нафти з Абу-Дабі 0 Murban, Das і Upper Zakum, щоб компенсувати поставки російської нафти, оскільки Європейський Союз готує нові санкції щодо імпорту російської нафти.

За словами одного з трейдерів, глобальний торговий потік "перебудовується", щоб відображати зміни в поставках російської нафти.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати та Європейський Союз обговорюють три можливі варіанти запровадження ембарго на нафту з Росії через її агресію проти України. Водночас Вашингтон побоюється, що повне ембарго призведе до різкого зростання цін на нафту й навіть збільшить його доходи, а також підірве економіки членів ЄС.

Міжнародна спільнота підтримує Україну, обговорюючи постачання зброї та нові санкції проти Росії

Нагадаємо, Європейський Союз наразі розробляє шостий пакет санкцій проти Росії та розглядає різні варіанти обмежень проти російської нафтової галузі, включно з забороною на імпорт окремих нафтопродуктів та оподаткуванням імпорту.

Санкції ЄС вимагають консенсусу всіх 27 країн блоку. Деякі з них, зокрема Німеччина й Угорщина, виступають проти повної заборони на імпорт нафти.