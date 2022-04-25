Замена российской нефти: Европа возобновила закупку у ОАЭ

Французская компания TotalEnergies предварительно зафрахтовала танкер с нефтью из Абу-Даби для отгрузки в начале мая. Решение принято на фоне войны и санкций в отношении Российской Федерации.

Это первая такая поставка нефти за два года.

Об этом сообщает Reuters.

CSSSA, судоходное подразделение TotalEnergies, зафрахтовало танкер SUezmax Moscow Spirit для отгрузки 1 млн баррелей сырой нефти Murban из Порта Джебель-Данна в Объединенных Арабских Эмиратах для Великобритании 1-3 мая.

Окно для ближневосточной нефти, направляющейся в Европу, открылось после того, как европейские покупатели отказались от российской нефти после вторжения России в Украину.

Ожидается, что в ближайшие месяцы в Европу будут отправлены больше партий сырой нефти из Абу-Даби 0 Murban, Das и Upper Zakum, чтобы компенсировать поставки российской нефти, поскольку Европейский Союз готовит новые санкции по импорту российской нефти.

По словам одного из трейдеров, глобальный торговый поток "перестраивается", чтобы отражать изменения в поставках российской нефти.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Европейский Союз обсуждают три возможных варианта введения эмбарго на нефть из России из-за ее агрессии против Украины. В то же время, Вашингтон опасается, что полное эмбарго приведет к резкому росту цен на нефть и даже увеличит его доходы, а также подорвет экономики членов ЕС.

Международное сообщество поддерживает Украину, обсуждая поставки оружия и новые санкции против России

Напомним, Европейский Союз в настоящее время разрабатывает шестой пакет санкций против России и рассматривает различные варианты ограничений против российской нефтяной отрасли, включая запрет на импорт отдельных нефтепродуктов и налогообложение импорта.

Санкции ЕС требуют консенсуса всех 27 стран. Некоторые из них, в частности, Германия и Венгрия, выступают против полного запрета на импорт нефти.