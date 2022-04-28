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В Черном море находятся около 20 российских кораблей – Минобороны Британии

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В Черном море находятся около 20 российских кораблей – Минобороны Британии

Associated Press

Добавим, что Босфорский пролив остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей.

В Черном море в настоящее время находятся около 20 кораблей военно-морских сил Российской Федерации, включая подлодки.

Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.

"Несмотря на позорные потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям", — отмечается в сообщении.

Британская разведка также отмечает, что Босфорский пролив остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, поэтому Россия не сможет заменить свой утраченный крейсер "Москва" в Черном море.

Ранее в Минобороны сообщали, что в Черном море находятся корабли Черноморского флота с крылатыми ракетами "калибр", их суммарный залп составляет до 28 ракет.

Напомним, 26 марта у пролива Босфор была обнаружена дрейфующая мина, поэтому турецким властям пришлось закрывать проход через пролив. О неизвестном объекте сообщило гражданское судно, следовавшее через Босфор.

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