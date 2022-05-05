Лукашенко порадив Заходу спати спокійно

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попри те, що з території його країни летіли до України російські винищувачі, наголошує - він противник війни.

За його словами, "розв'язувати війноньку на Заході абсолютно не на користь Білорусі". Мовляв, його країна "нікому не загрожує і загрожувати не збирається".

Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю інформаційному агентству Associated Press, пише БЕЛТА.

"Ми проводимо всі заходи на нашій території. Не будемо це робити (загрожувати - Ред). Більше того, та й загрожувати ми не можемо: ми знаємо, хто нам протистоїть. Тому розв'язувати якийсь конфлікт, якусь війноньку на Заході абсолютно не на користь білоруській держави. Тому нехай Захід спить спокійно", - сказав Олександр Лукашенко.

Крім того, Лукашенко сказав, що відчуває - війна Росії проти України пішла не за планом. Мовляв, не думав, що така "операція" затягнеться таким чином.

Як повідомлялося, у Збройних силах Білорусі розпочалася раптова перевірка сил реагування. Білоруські війська у межах сезонних норм проводять навчання. На цьому тлі держава-окупантка Російська Федерація спробує роздути загрозу для України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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