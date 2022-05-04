"Найбільш невинний сценарій": російський політолог повідомив, що Путін може померти на операційному столі

"Найбільш невинний сценарій": російський політолог повідомив, що Путін може померти на операційному столі

Путін може померти на операційному столі.

Це стане причиною для того, щоб скликати так званий “Двадцятий з’їзд”, на якому спробують виправити ситуацію.

Таку думку висловив російський політолог та політичний діяч Андрій Піонтковський.

“Смерть на операційному столі для багатьох виглядає, як такий найбільш невинний сценарій. Це легше, ніж влаштовувати військовий переворот, вриватися в бункер з автоматами”, - сказав Андрій Піонтковський.

Наступним кроком, за його словами, може стати так званий “двадцятий з’їзд”, на якому російські мільярдери спробують виправити ситуацію.

“Я бачу два сценарії поведінки системи. Один такий, назвемо його умовно “двадцятий з'їзд”. Незабаром після того, як Путін сконає на операційному столі, нам оголосять, що ось злочинна група Патрушева-Путіна інтригами захопила керівництво в партії "Єдина Росія", державу й нанесла величезну непоправну шкоду традиційній братській дружбі українського і російського народів за завданням сіоністів”, - наголошує політолог.

Ймовірною датою, коли це може відбутися, політичний діяк назвиває 9 травня.

“9 травня треба приймати якісь незворотні рішення: чи двадцятий з'їзд, чи новий Брестський мир. Товариш Лукашенко з задоволенням надасть можливість у Бресті укласти мир на таких же умовах, як у 1918 році. Забувають же, що спочатку ленінську Росію змусили укласти Брестський мир з Україною, а потім з новою українською державою, а вже потім через два-три тижні з Німеччиною”, - додав Андрій Піонтковський.

Нагадаємо, що чутки про онкологічне захворювання Володимира Путіна і необхідну йому операцію поступово набувають статусу офіційної інформації.

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