Австрія надасть Україні ще 46 млн євро на гуманітарну допомогу

Австрія виділить Україні додатково 46 млн євро на гуманітарну допомогу.

Міністерство закордонних справ Австрії зазначає, що це буде найбільша виплата за всю історію фонду відомства.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Австрії.

"Федеральний уряд надає ще майже 46 мільйонів коштів із Фонду зовнішнього катастрофи Міністерства закордонних справ (AKF). Бюджет на гуманітарну допомогу вперше цього року перевищив позначку в 100 мільйонів євро. Це найбільша виплата за всю історію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, канцлер австрії Карл Нехаммер наголосив, що від початку війни країна вже надала Україні цілий ряд екстреної допомоги, зокрема 17,5 мільйона євро, карети швидкої допомоги, шоломи, бронежилети і паливо.

"Щонайменш 15 млн євро з суми для України заплановані на гуманітарну допомогу жінкам і дітям, 5 млн - для організацій, які допомагають приймати українців у Молдові", - зазначив канцлер.

Нагадаємо, Фінляндія передасть Україні додаткове військове озброєння. У четвер, 5 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе ухвалив відповідне рішення.

Денис Шмигаль і канцлер Австрії Карл Негаммер обговорили санкції проти Росії та підтримку України

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