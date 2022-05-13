Канцлер Австрії збирається оголосити Москві "газовий ультиматум"

Очільник австрійського уряду погрожує відібрати у російського "Газпрому" підземні сховища, які стоять порожніми.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що уряд розгляне можливість відібрати у російського "Газпрому" підземне сховище природного газу, якщо постачальник не буде його заповнювати.

Про це він заявив в інтерв’ю австрійській газеті Kronen Zeitung.

Мова йде про підземне газове сховище поблизу міста Гайдах у землі Зальцбург, яке є третім за величиною сховищем газу в Центральній Європі.

Також читайте Австрія надасть Україні ще 46 млн євро на гуманітарну допомогу

"Якщо російський "Газпром" не заповнить наші найбільші сховища газу, то ми у нього їх заберемо для інших постачальників", - попередив Нехаммер.

Наразі сховище, яке здатне вмістити 2,4 млрд кубічних метрів газу, належить "Газпрому" і фактично пустує.

В інтерв’ю австрійський канцлер зауважив, що не є прихильником націоналізації приватної власності. Однак, за його словами, влада Австрії "на законодавчому рівні повинна підготуватися до прямого втручання там, де це необхідно".

Нагадаємо, раніше австрійський канцлер повідомив, що в його країні не виконуватимь умову Путіна щодо сплати за російський газ рублями.

Чи зможе Україна та Європа позбавити Росію "газо-нафтової дубинки" – Андрій Сибіга

Читайте також: