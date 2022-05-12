"Газпром" отказался от транзита газа через Польшу

"Газпром" отказался от транзита газа через Польшу

"Газпром" не будет использовать для транспортировки газа трубопровод "Ямал-Европа".

Российская компания "Газпром" не будет использовать для транспортировки газа трубопровод "Ямал-Европа", проходящий через Польшу.

Об этом сообщил официальный представитель российского монополиста Сергей Куприянов.

По его словам, такое решение было принято для выполнения указа Путина от 3 мая, который ввел санкции против ряда иностранных компаний. В частности, компании EuRoPol GAZ, являющейся владельцем польского участка газопровода "Ямал-Европа".

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу находящихся под санкциями лиц, в частности, для "Газпрома" это означает запрет на использование газопровода, принадлежащего компании EuRoPol GAZ, для транспортировки российского газа через Польшу", — говорится в сообщении.

Также "Газпром" пожаловался, что польская сторона якобы нарушала права компании, а 26 апреля 2022 года внесла "Газпром" в список санкций.

Напомним, что "Газпром" пытается убедить Европу, что плата за газ в рублях не нарушает санкций.

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