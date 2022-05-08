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"Газпром" пытается убедить Европу, что плата за газ в рублях не нарушает санкций

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"Газпром" пытается убедить Европу, что плата за газ в рублях не нарушает санкций

Associated Press

Российская компания "Газпром" пытается убедить партнеров в Европе, что они могут платить за поставку газа, не нарушая санкций ЕС.

В компании ищут способы поставки газа.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Газпром" написал своим европейским клиентам, чтобы заверить их в том, что они могут продолжать платить за газ, не нарушая санкции, что свидетельствует о том, что Россия, возможно, пытается найти способ сохранить поставки газа", — сообщает издание.

В письме "Газпром" сослался на указ Путина от 4 мая, уточняющий схему расчетов в рублях. В нем отмечено, что валюта, полученная от покупателей, подлежит обмену на рубли через счета в Национальном клиринговом центре России.

Ранее стало известно, что десять компаний в Евросоюзе открыли рублевые счета в "Газпромбанке".

В то же время недавно стало известно, что "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарскому и польскому операторам в связи с неуплатой в рублях.

Источник Bloomberg, близкий к "Газпрому", сообщил, что, по крайней мере, до второй половины мая Кремль не будет отключать другие страны, которые отказываются от условий Путина. В это время должны быть осуществлены следующие платежи, от чего фактически будет зависеть дальнейшая судьба поставок газа в Европу.

Еврокомиссия предупредила членов ЕС – покупать российский газ за рубли – нарушение санкций.

Следует отметить, что в настоящее время Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.

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